El Güero Castro considera posibilidad de ver a Lucía Méndez y Verónica Castro en reality

Ciudad de México.- Aunque Verónica Castro se ha mantenido lejos de los foros desde hace algunos años, los seguidores de la artista no descartan verla nuevamente en la pantalla chica.

Uno de los proyectos en los que Verónica ha sido mencionada es en el reality ''Siempre Reinas'', ya que su colega Lucía Méndez anunció que no regresaría a dicha producción por las diferencias que tuvo con Sylvia Pasquel y Laura Zapata.

Ante dicho escenario, el productor José Alberto Castro, descartó que su hermana supla a Lucía. “No, no creo que lo haría, la verdad no creo que lo haga, bueno es un reality curioso y divertido, pero no, Verónica no creo que lo hiciera”.

No pierden oportunidad

Posteriormente, los reporteros no perdieron oportunidad para sugerirle la idea de hacer un proyecto con Méndez y Castro, pero el productor analizó la posibilidad y replicó: “Ellas han tenido sus reuniones aparte, digo han mantenido una amistad, no creo que sea necesario sacarlo a la pantalla, pero a lo mejor por morbo podría ser interesante, pero no creo que se dé”.

Sobre si tendría algún tipo de favoritismo por su hermana en caso de hacer un trabajo juntos, José Alberto explicó: “no, porque no hay un personaje para ella, pero Verónica ha estado mucho en espera, siempre ha estado al pendiente de si hay un proyecto interesante para ella”.

Cambiando de tema, al hablar de las controversias en las que se han visto envueltas sus hijas y su hermana y si esto le molesta o incomoda, El Güero confesó: “como es, ahora sí que es como las llamadas a misa, el que quiere va y el que no, no. Creo que ya no, hace muchos años se me quitó ese malestar, ya no hago caso realmente, digo ‘las opiniones pueden variar’”.

Trabajar con Livia Brito

Y hablando de polémicas, al cuestionarlo sobre si volvería a trabajar con Livia Brito pese a los problemas en los que últimamente se ha visto envuelta con la prensa, José Alberto Castro prefirió no profundizar en el tema y recordó que la decisión de no trabajar por ahora es de la propia actriz.

“Bueno, ahorita ella está tomando una decisión importante en su vida personal, es respetable, la realidad fue que ella habló con nosotros y fue muy claro que ella ahorita iba a dedicar este tiempo para buscar un embarazo, para hacer familia y bueno, sería al contrario, irresponsable de todos entrar en un proceso de trabajo, que después ella estuviera embarazada y después tener que hacer cambios o afectar la producción”, remató.