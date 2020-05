'El Gallo' Elizalde: “Marisol sabe muchas cosas”, sobre polémica con Tano

GUASAVE, Sinaloa.- La polémica siempre ha rondado a la familia Elizalde, pero en esta ocasión fue demasiado lejos. Francisco “El Gallo” Elizalde, hermano de Valentín Elizalde, dijo que sintió “un baldazo de agua fría” cuando vio a Marisol Castro declarar que su esposo Tano había orquestado el ataque armado que acabó con la vida del cantante sonorense.

“Fue un baldazo de agua fría. Para empezar, por todo lo que habla Marisol y es algo que debió haber dicho desde hace mucho tiempo. No es tan cercana la relación con ella. Después de lo que pasó con Vale se distanciaron mucho de nosotros y nosotros de ellos por cosas que pasaron con Tano”, comentó Francisco.

Francisco sabe que Marisol no hubiera dado esas declaraciones sólo porque sí, y afirma que después de escuchar lo que ella dijo en televisión nacional, admite que tiene dudas sobre su primo Tano.

“Yo sé que Mari sabe muchas cosas y si está hablando, no lo hace por hablar, porque se vienen muchas cosas. Ella sabe más cosas de lo que está hablando ahorita y debe sostenerlas para que esto sea verídico. Sobre todo, como el Tano se fue con la ex esposa del Vale (Gabriela Sabag) pues es normal que actúe de esta forma, pero sí tiene algo de lógica, porque en sus declaraciones Tano me contó una versión, al ‘Flaco’ (Elizalde) le contó otra versión, a los medios otra, y a ella otra más”, dijo.

Podría haber una investigación

“El Gallo” ya se comunicó con los demás miembros de la Dinastía Elizalde, y aunque les gustaría reunirse presencialmente para discutir lo que se va a hacer, no es posible por la pandemia del coronavrus; sin embargo, dice que podrían reabrirse las investigaciones.

“Con el tema del Covid-19, no nos hemos juntado en familia para ver qué vamos a hacer, pero legalmente creo que deben empezar las investigaciones. Tano no se comu

nicó y no creo que se comunique.

Amenazan a staff de Valentín

También comentó que podrían tomarse acciones legales, pues reveló que miembros del staff de su hermano Valentín lo volvieron a contactar para decir que, al igual que Marisol Castro. también fueron amenazados.

“Está muy reciente, ya lo hablamos y creo que sí tomaremos acciones legales. Mari dijo que la habían amenazado y da la casualidad que ahora me buscaron los del staff del Vale y me dijeron que no habían hablado por miedo y que qué bueno que se destapó esto, cosas que me hace pensar todavía más mal”, agregó.

“Sólo me dijeron que los amenazaron para que no hablaran y fue lo único que me platicaron hasta ahorita. Sólo me buscaron para decirme que qué bueno que se están aclarando las cosas y que qué bueno que se está destapando esto”.

Francisco se abstuvo de dar su opinión sobre lo que él cree que realmente pasó respecto a la muerte de su hermano, pues dice que, aunque todas las versiones son similares, no saben cuál es la verdadera.

“Fue un baldazo de agua fría porque con eso de que hay varias versiones que él mismo (Tano) dijo, y como dicen ‘piensa mal y acertarás’. No puedo decir algo porque en los medios lo toman como acusación directa pero lo que sí es que son varias versiones y aunque son similares, no sabemos cuál es la verdadera”, finalizó.