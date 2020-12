“El Flaco” Elizalde recibe amenazas de muerte; culpa a Tano de lo que le pase

CIUDAD DE MÉXICO.- El escándalo en la familia Elizalde está lejos de parar, pues ahora Jesús “El Flaco” Elizalde asegura haber recibido amenazas de muerte.

El cantante culpó a su primo Tano de lo que pueda pasarle, pues estas llamadas intimidatorias surgieron luego de que Francisco “El Gallo” Elizalde revelara nuevos detalles en torno a la muerte del hermano de ambos, Valentín Elizalde.

Según lo relatado por Francisco, un peritaje oficial efectuado por las autoridades habría revelado que alguien disparó dentro de la camioneta la noche en que el llamado “Gallo de Oro” fue asesinado por un ataque armado en el palenque de Reynosa, lo que aumenta más los rumores de que Tano fue el autor intelectual de esa tragedia.

Jesús “El Flaco” Elizalde denunció ante las cámaras de “Ventaneando” que comenzó a recibir amenazas luego de estas declaraciones que hizo su hermano, y culpó de lo que pueda sucederle a su primo Tano.

“Cosa curiosa, a partir del segundo día que empezó a salir todo el relajo a través de ustedes, las declaraciones y todo esto que estaban comentando, a los dos días yo recibí primero unas llamadas de un número que yo no conozco y al ver que no contesté, me mandaron unos mensajes de texto, haciéndome unas amenazas muy directas”, contó Jesús.

Según las amenazas, al cantante le exigían que retirara del lugar donde vive a s hermano Francisco, o se arriesgara a que “le pase algo”.

“En pocas palabras contra mi hermano Francisco, que lo sacara de donde él estaba viviendo porque ya había una orden y que quién sabe qué, en pocas palabras que si no se movía de ahí, se lo iban a echar”, comentó.

“Pasan alrededor de dos horas, y el manager de mi hermano Francisco me marca y me manda un mensaje de texto de que ‘es que me mandaron unas cosas ahí’ me dijo, ‘que donde lo vieran’ que no sé qué, amenazas de muerte realmente”, continuó.

Jesús ya levantó una denuncia al respecto, y volvió a recalcar que hace responsable a Tano y a su pareja, Gabriela Sabbagh, de cualquier cosa que pueda pasarle a él, a Francisco o algún otro miembro de su familia.

“Ya se levantó su respectiva denuncia para quien resulte responsable pero voy a responsabilizar antes que nada al primo, la verdad, y a la persona que está viviendo con él”, remató.