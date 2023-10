El Exorcista 50 años: Una película aterradora que simboliza el declive de la fe y el optimismo de Estados Unidos

Habiendo hecho una película sobre sacerdotes, me encuentro discutiendo sobre cine con sacerdotes reales más que la mayoría, dice Aislinn Clarke, profesora de Estudios Cinematográficos en Queen's University de Belfast.

Invariablemente, la película favorita de los padres es "El Exorcista", en la que dos sacerdotes luchan contra el antiguo mal que ha poseído a una niña preadolescente.

En el clímax, el Padre Damien Karras salta desde la ventana de la niña, cayendo por 75 escalones hacia su muerte, exorcizando al demonio y salvando a la niña. Un héroe.

Hay emoción en verse (entre los sacerdotes) representado en la pantalla, en ver que tu vocación se eleva a una travesía heroica y se enreda en la cultura popular. No quiero conocer al chef que no disfruta de "Ratatouille" de Pixar, agrega, Clarke.

Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros? La mayoría de nosotros no somos sacerdotes. La mayoría ni siquiera es católica. De hecho, desde el estreno de la película, la reputación de la iglesia católica ha caído cada vez más bajo, a medida que el escándalo, la corrupción y el abuso se han convertido en conocimiento común. Sin embargo, la película favorita de los sacerdotes, que cumple 50 años este año, sigue siendo una palabra familiar, mientras que otras películas destacadas de la época han caído en el olvido, cuestiona la profesora.

"El Exorcista" no es propaganda católica. Aunque el director de la película, William Friedkin, un judío agnóstico, describió la película como una historia sobre la fe, se refería al concepto de la fe en sí misma, lo que el filósofo Søren Kierkegaard consideraba “aferrarse a la incertidumbre objetiva con pasión infinita”, afirma la experta.

Para Kierkegaard, la fe era una empresa, una acción que se toma a pesar de, o debido a, no saber. La fe de Friedkin no se deposita en nada con nombre, pero la película misma está llena de incertidumbre y culmina en una acción en ausencia de certeza.

Estados Unidos en crisis

Friedkin fue reconocido como uno de los principales directores de la Nueva Hollywood de los años 70, junto con sus colegas como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Alan Pakula y Peter Bogdanovich. Este movimiento respondió a la experiencia de décadas anteriores con películas que capturaban la incertidumbre y la falta de resolución de la vida estadounidense: la guerra de Vietnam, el movimiento de derechos civiles, los asesinatos de Kennedy, Watergate.

Si en la década de 1950, América era una adolescente llena de esperanza y confianza, la América de finales de los años 60 era una joven adulta que descubría que sus padres también eran humanos y que nadie estaba al mando. Ni siquiera Jesús.

En "Todos los hombres del presidente", Pakula revela la corrupción en el corazón de la democracia estadounidense. Watergate fue un punto de inflexión y la fe en las instituciones estadounidenses y en el "gran experimento" nunca se recuperó.

Bajo administraciones más recientes, la corrupción se espera, e incluso se acepta. "Todos los hombres del presidente" es seguramente un éxito entre los periodistas, pero la clase de héroes de la película de Pakula ha sufrido un desgaste de reputación en las últimas décadas, un escalón por encima del sacerdocio.

Sin embargo, "El Exorcista" conserva un legado y un lugar en la cultura popular que las otras películas paranoicas de la Nueva Hollywood no tienen, comenta Aislinn Clarke.

Para Friedkin, la incertidumbre en nuestras instituciones y en nuestra comprensión es inherente. Cuando Regan McNeil es poseída por un demonio, su madre la lleva al médico, pero la psiquiatría, el psicoanálisis y la hipnoterapia no funcionan. Tampoco funcionan los últimos avances médicos.

Y tampoco funciona un catolicismo medieval: el demonio se burla de los esfuerzos de los sacerdotes por exorcizarlo. Se ríe de ellos. Incluso toma un crucifijo y, en lugar de retroceder, como debería hacerlo cualquier monstruo de la pantalla que se respete, inserta repetidamente el crucifijo en el cuerpo de su anfitrión.

"El Exorcista" no es una película sobre un exorcismo exitoso, sino sobre lo que hacemos ante la incertidumbre y la cara cínica y sonriente de la duda demoníaca. No es una película sobre un sacerdote, sino sobre un ser humano. Cuando Karras toma al demonio en su interior y salta por la ventana, es literalmente un salto de fe. No puede saber si funcionará, pero actúa. Pazuzu, el demonio de la duda, preferiría que no actuara en absoluto.

El gran desconocido

Para mí, el momento más escalofriante de la película ocurre cuando Regan interrumpe la bulliciosa fiesta de su madre para decirle planamente a un invitado (un astronauta): "Vas a morir allá arriba". Luego orina en la alfombra como un animal sin entrenar, señala Clarke.

La administración que presidió "un gran salto para la humanidad" también fue responsable de Watergate: el optimismo dio paso al cinismo y, en una mentalidad cínica, es más fácil no hacer nada en absoluto. El demonio aquí es una personificación giratoria del síndrome del impostor, viene a recordarnos nuestra pequeñez, nuestra irrelevancia, nuestra desesperanza. Habla con tanta certeza.

La fe se trata de no ser derrotado por los límites de nuestra comprensión. Es posible que no tengamos todas las respuestas, pero podemos ser valientes y curiosos. La fe es acción y la esperanza de que la acción valga la pena. En un momento en el que nuestras instituciones y marcos para comprender el mundo nos decepcionan continuamente, tal vez necesitemos esta lección más que nunca.

Si bien los astronautas que enfrentan un viaje al abismo desconocido del espacio pueden morir allá arriba, es el gran salto para la humanidad lo que los inspira a seguir. "El Exorcista" persevera porque es esperanzadora, no desesperanzada. Dice algo necesario sobre la humanidad. Tiene fe en nosotros.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Aislinn Clarke, profesora de Estudios Cinematográficos en Queen's University de Belfast.