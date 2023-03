El Escorpión Dorado se burla de la separación 'respetuosa' de Andrea Legarreta y Erik Rubín: "O sea felices los 4"

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrea Legarreta estuvo en todos los titulares tras anunciar su separación de Erik Rubín. Esta noticia impactó a sus compañeros del medio y al público, pues su matrimonio era considerado uno de los más estables.

A pesar del amor y el respeto que ambos aseguraron tenerse sin importan la situación, han recibido críticas y se han creado muchos rumores, incluso se relacionó a la conductora con Enrique Peña Nieto. En redes sociales han señalado que Andrea y Erik son como Shakira y Piqué versión mexicana.

El Escorpión Dorado opina sobre la separación

Ahora, El Escorpión Dorado se sumó a los famosos que opinan sobre el tema. En entrevista con el programa Chisme No Like dijo que el 2023 es el año de los divorcios. El conductor Javier Ceriani le preguntó si se sentía decepcionado con el asunto de Andrea Legarreta, “que ya no hay matrimonio, ya no hay amor”.

“Andrea y yo tuvimos también un romance y yo creo que por ahí empezó todo, ¿no? Como se trató de guardar las apariencias después de los besos que nos hemos dado, pues ya era demasiado fuerte la conexión que tengo con ella para estar sosteniendo una mentira”, respondió.

El Escorpión Dorado además se burló de que ahora resulta que no se dejaron de amar “sino que ya se aman distinto”.

“O sea felices los cuatro, los ocho o los que se acumulen en el camino”, dijo.

También mencionó que Tania Rincón “se enfermó de lo mismo”, pero que no será la única “de esa televisora: “Galilea también me desea y por ahí va, ya no quiere estar lejos de mí, entonces lo único que le estorba es su marido”, agregó.