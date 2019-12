El Coyote de Looney Tunes tendrá su propia película

ESTADOS UNIDOS.- La película de Warner Bros. Wile E. Coyote, "Coyote vs. Acme", está un paso más cerca de la pantalla grande, con el director Dave Green asegurado.

Green será quien desarrolle el híbrido de acción y animación en vivo, que actualmente está buscando un escritor. La película animada sigue el infame tejido de pradera de Looney Tunes cuyo objetivo es destruir a su némesis Road Runner. Acme es la compañía ficticia que le proporciona a Coyote sus numerosas armas, todas las cuales fallan invariablemente, dejándolo aplastado o quemado.

Green dirigió recientemente "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" de 2016, que fue lanzado por Paramount y obtuvo más de $ 245 millones en todo el mundo. Antes de eso, dirigió la película animada de culto "Earth to Echo", sobre un grupo de niños que vienen al rescate de un alienígena visitante. Es un protegido de Sam Raimi, y un prolífico director de videos musicales y cortometrajes. Green está con UTA, Kaplan / Perrone y Hirsch Wallerstein.

Wile E. Coyote es parte de los personajes de Warner Looney Tunes, que incluye Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Yosemite Sam, Foghorn Leghorn y Marvin the Martian. El personaje de Coyote sin diálogo apareció por primera vez en 1949 en "Rápido y peludo", la primera de 49 caricaturas en las que nunca pudo atrapar al Road Runner.

Los productores de "Coyote vs. Acme" incluyen a Chris McKay (director de "Lego Batman) y los guionistas Jon y Josh Silberman (" Deadbeat "," Siempre está soleado en Filadelfia "). Jesse Ehrman supervisa el estudio.

Warner Animation Group también está reviviendo a otros personajes queridos, incluida una secuencia del "Space Jam" híbrido de acción en vivo protagonizada por LeBron James y Bugs Bunny, y una función basada en los personajes de Hannah-Barbera Tom y Jerry, con Chloe Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney y Ken Jeong.