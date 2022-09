El Capi Pérez presume su armario lleno de "lujosos" zapatos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Capi Pérez se ha vuelto uno de los conductores más populares de la televisión, gracias a su carisma ses uno de los más queridos por parte del público.

Actualmente el conductor se encuentra activo en el programa matutino ‘Venga la Alegría’ donde ha logrado cautivar a todos los televidentes con su manera de ser ante la cámara.



Hace unas horas como es costumbre del comediante, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que dejó ver a todos sus fanáticos todos los pares de zapatos que tiene.



En la grabación se puede ver que el conductor “presume” todos los pares de zapatos que tiene en el interior de armario, alguno de ellos son los que se encuentran en tendencia de la marca nike.

No me acordaba de estos” dijo el conductor.





Sin embargo El Capi reveló que tenía un par de tenis que había comprado en San Francisco y que los tenía guardados en caja, de manera que no se había dado cuenta que no se los ponía.



Además el conductor invitó a sus seguidores que no dejaran sus zapatos nuevos por un lado y que mejor los utilizaran porque al final el objetivo es usarlos hasta que se desgasten.



¿Capi Pérez podría salir de TVAzteca?



Carlos Alberto Pérez mejor conocido como ‘El Capi’ de acuerdocon un medio de comunicación estaría contemplando en su salido de TV Azteca en caso de que no se pusieron de acuerdo con el contrato actual.



Hasta el momento el conductor no ha dado declaración sobre el tema, pero en sus redes sociales ha mostrado los nuevos proyectos de comedia que tiene para sus presentaciones.