El Capi Pérez confirma que no irá al mundial de Qatar: "No estoy contemplado"

MÉXICO.- Faltan menos de dos meses para que inicie la Copa Mundial de Fútbol en Qatar y el comediante Capi Pérez dio a conocer que no asistirá al torneo como parte de la fuerza informativa de TV Azteca.

En una entrevista el famoso reveló que los ejecutivos no lo 'contemplaron' para asistir y aclaró que no sabe la razón de esa decisión.

"No estoy contemplado, me bajaron, me pusieron en la banca de ese evento. No sé, no tengo ni idea de la razón por la que no lo llamaron”, indicó.

De igual forma, expresó que no formar parte del equipo periodístico que cubre el mundial sí le “ardió un poquito”, pero que aun así apoyará “desde la banca” a los compañeros que estarán en Qatar.

Recordemos que hace unas semanas se oía el rumor de que el conductor saldría definitivamente de la televisora del Ajusco, pues no habría llegado a un acuerdo con respecto a la renovación del contrato.

Sin embargo, esto fue desmentido poco después por el mismo influencer: "No me voy de TV Azteca, lo aclaro, o al menos que yo sepa", sentenció mediante una historia de Instagram.