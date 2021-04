“El Burro” Van Rankin rompe el silencio sobre su exclusividad en Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge “El Burro” Van Rankin desmintió tajantemente la información que aseguraba que había perdido su exclusividad en Televisa este mes, motivo que lo llevó al enojo y a retirarse de las grabaciones de la serie ‘40 y 20’.

Durante su encuentro con diversos reporteros a su salida de la televisora de San Ángel, el conductor se mostró un poco molesto con esta noticia y aclaró la situación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“¿En dónde estoy?, en Televisa. La exclusividad no me la quitaron, ¿cómo decía ahí?, en abril es el último mes que le pagan. No, no, no, la exclusividad se acabó en septiembre pasado, yo no tengo exclusividad desde septiembre pasado”, dijo Van Rankin.

De la misma manera, el también actor contó la forma en que se enteró de esta noticia el año pasado.

“Estábamos en la (colonia) Obrera haciendo ‘40 y 20’, y se acabó ahí la exclusividad, yo haciendo la serie, pero tengo extraordinaria amistad con Benitez, con el Sr. Azcárraga, con todos, aparte de que somos amigos, trabajamos juntos y hemos estado aquí fregándole desde hace 30 años”.

Finalmente, “El Burro” confesó que ha sido tanto el éxito de las últimas temporadas de la serie que forma parte de la barra de comedia nocturna del canal Las Estrellas, que en los próximos meses grabarán la séptima y octava temporada.