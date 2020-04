'El Bebeto' se lanza como coautor en su nuevo tema "Ya no soy el mismo"

CIUDAD DE MÉXICO.- "El Bebeto" se lanza como coautor por primera vez de uno de sus temas, el cual lanzará este 3 de abril y se titula "Ya no soy el Mismo", y que escribió junto a W Corona.

El cantante compartió que esta época de cuarentena la ocupa para trabajar en la música.





Carlos Alberto García, su nombre real, dice que ya está un poco cansado de sólo estar en su casa, pues su ritmo de trabajo como intérprete de regional mexicano incluye dar muchos shows en México y Estados Unidos.

"Tenemos mucha música grabada y generada, que es lo que le daremos a la gente en estos días de cuarentena, seguimos trabajando, estamos en casa pero generamos música.

También de estar encerrado en casa, créeme que también, no te fastidias, simplemente traes un ritmo de trabajo y sientes que estar tanto tiempo sin hacer nada pues también te fastidias de no generar, de no estar trabajando y no ganas", dijo.