Eiza González se lanza contra AMLO y llama a no salir de casa

Eiza González expresó su inconformidad ante la invitación que hizo, hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de seguir saliendo a los restaurantes, a pesar de la recomendación de autoridades sanitarias, de quedarse en casa por la pandemia del coronavirus.

A través de varios mensajes en Twitter, la actriz se mostró en contra de las palabras del mandatario mexicano, e invitó a la gente a quedarse en casa para no exponerse ante el Covid-19.

En los tuits publicados habla que en México no tenemos los suficientes hospitales y centros de salud para atender a los enfermos.

"Que vergüenza nuestra presidencia. La ignorancia es vida. Si con ese video de López Obrador no les queda claro que él se vendió como el presidente 'de la gente' y aquí está incitado a la gente a correr riesgos de salud con tal de que salgan y gasten".

"Que vergüenza nuestra presidencia. La ignorancia es vida. Si con ese video de López Obrador no les queda claro que él se vendió como el presidente 'de la gente' y aquí está incitado a la gente a correr riesgos de salud con tal de que salgan y gasten".

También pidió a las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador que hagan conciencia de la situación.

"Si el mundo entero está en crisis porque Mexico estaría exento Obrador? Lo único que hace es pone en riesgos a nuestra gente cuando NO tenemos la infraestructura para sobrevivir algo así, sin suficiente ayuda médica y hospitales. Porfavor quédense en sus casas"

"Y todos los que votaron y apoyaron a López Obrador quiero ver que dicen/hacen cuando nuestro país esté en peligro por su inconsciencia y egoísmo", escribió.

También pide a sus seguidores apoyar a la gente que más lo necesita, a los comercios locales y donar a gente de bajos recursos, debido a que el coronavirus va a dejar a muchos sin trabajo.

"Muchísima gente perderá empleos por esta epidemia, sin embargo la prioridad ahora es la salud", agregó.

Muchos de sus seguidores apoyaron su pensar, mientras otros expresaron que a pesar de quererse quedar en casa para prevenir algún contagio no podían hacerlo ya que si no trabajaban no comían y reiteraban que lo más importante es la ayuda de unos con otros.