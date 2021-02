Eiza González se accidenta mientras paseaba en bicicleta en EU

ESTADOS UNIDOS.- La actriz Eiza González sufrió una aparatosa caída mientras paseaba en bicicleta por una de las calles de Estados Unidos, donde actualmente reside.

La sonorense publicó un video en su cuenta de Instagram donde se observa como disfrutaba del día a bordo de una bicicleta beige con negro, con el siguiente mensaje en inglés: “Cause I’m freeeee... Free falling. It’s your oh no for me @davidappleton”.

La participante de la nueva película del director Michael Bay, llamada ‘Ambulance’, al voltear a ver la cámara que la grababa perdió el equilibrio y terminó en el pavimento.

Eiza González alarmó a sus seguidores al compartir la terrible caída que sufrió, cuando paseaba al lado de otra persona que la grababa.

Los fans de la actriz mexicana al ver el video se preocuparon y le preguntaron como seguía, mientras que otros lo tomaron con humor.

“Hahahaha oh no!!! (Nice butt, btw)”, “¿soy el único que rió a morir con la caída, pero luego se preocupó por Diosa Eiza?”, “Espero que no te hayas lastimado”, “Oh nooo, te has hecho daño?”, fueron algunos de los comentarios que recibió en Instagram.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha dado su versión de lo sucedido en las grabaciones, pese a que las fotos se hicieron virales.