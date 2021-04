Eiza González es primera mexicana en protagonizar campaña de Louis Vuitton

ESTADOS UNIDOS.- La actriz mexicana Eiza González se ha convertida en la primera mexicana en protagonizar una campaña para la reconocida marca de diseñador Louis Vuitton, así se dio a conocer a través de las redes sociales de la compañía.

Solo portando un body painting en degradado en colores cálidos, la modelo y actriz aparece en la serie de imágenes, donde se le puede apreciar a la orilla del mar y alzando una tabla para practicar surf.

El autor de este trabajo fue Alex Israel quien ideo la obra "Untitled (Flat)" y con esto Eiza González se une al nuevo lanzamiento de "On the Beach", la cuarta colonia dentro de la colección "Perfumes de Colonia" de Louis Vuitton.

La nueva fragancia creada por Jacques Cavallier Belletrud también está en colaboración con Alex Israel para la botella y el empaque, y qué ahora forma parte la mexicana.

Eiza estrenó un nuevo outfit, se trata de los colores de una tarde en la playa sobre su piel. Esta es la forma en que la actriz de Godzilla vs. Kong se une a la campaña de la nueva fragancia de la maison Louis Vuitton.

La aroma esta pensada en el verano e inspirada en la costa oeste llena de notas de yuzu japonés, neroli tunecino y hierbas aromáticas.

Alex Israel es un artista multimedia, escritor y diseñador estadounidense. Su trabajo incluye pinturas grandes y coloridas con aerógrafo de degradados abstractos y cielos de Los Ángeles.

Así que en esta ocasión la piel de la actriz mexicana fue el lienzo perfecto para crear el cielo azul en el atardecer de Malibú, California, trabajo que llevó un proceso de ocho horas de labor continua.

Que Eiza sea la imagen de esta campaña, no solo habla de su talento y el alcance que está logrando en el medio, también deja claro que las puertas se están abriendo para el talento mexicano en estas grandes casa de moda.

"Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no había muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas grandes marcas. Siempre me vendieron un poco que tenía que ser un estilo específico de mujer para lograrlo. El hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas como yo vean una campaña como esta y se reconozcan en ella me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas y vistas", declaró Eiza González.