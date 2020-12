Eiza González despotrica contra “Ventaneando” por atacarla cuando tenía 15 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que las palabras hacen más daño que las armas, y para Eiza González, sigue sufriendo las burlas a su apariencia física que sufrió por parte de programas como “Ventaneando” cuando era una adolescente.

Como pocas veces lo ha hecho, la actriz hizo una transmisión en vivo en Instagram donde se sinceró con sus seguidores sobre lo mucho que sufrió cuando debutó en “Lola…érase una vez”, época en que fue duramente criticada por su cuerpo y rostro.

“Estoy pagando los estragos de los 14 o 15 años que te dicen que debes tener cierta imagen y si eres vulnerable no eres una ching*na, y si caes en las críticas pues qué p*ndeja porque si caes. Entonces te critican por caer, nunca puedes ser suficiente en el ojo público”, expresó.

“Cuando somo niñas quieren que nos comportemos como adultos y al final del día yo no podía salir al antro y en esa edad no tienes permiso de experimentar, de ser tú y obviamente estás en una carrera donde te están comparando que si no era güera, de ojos claros y siempre hay un pero, eso es muy difícil”, mencionó.

En aquel entonces, la también modelo prefirió guardar silencio con la esperanza de que los ataques cesaran, sin embargo, aquello le dejó secuelas con las que lidia actualmente, como ataques de ansiedad y problemas de autoestima.

“Todos tenemos nuestros traumas y recuerdo lo complicado que era, tratando de entender quién eres y todos tienen que opinar o decir de ti. Puedes tener 10 mil mensajes positivos, pero uno negativo puede afectarte”, reveló.

La actriz de películas como “Baby Driver” y “Dusk ‘Till Dawn” despotricó contra los programas de farándula, especialmente “Ventaneando”, que contribuían a esos ataques y la tildaron de prepotente cuando en realidad sólo trataba de sobrellevar la situación.

Toda mi vida sentí lo que decían los de la revista TVNotas o los de Ventaneando y pensaba que debía estar callada y por eso daba la percepción de alguien que no era”, lamentó.

“Si yo hablaba de mis emociones no era lo suficiente buena. No somos farándula, somos personas y tenemos traumas. Hay una mentalidad muy negativa en ser vulnerables, siempre se me hizo sentir que por mis errores tenía que sentir vergüenza y no es cierto. Aún si tengo éxito o trabajo, tengo problemas graves con mi autoestima, con mi seguridad como persona”, confesó.

A raíz de aquello, Eiza ha mantenido un margen con el público y difícilmente da entrevistas o cuenta detalles sobre su vida privada.

“Siento que siempre he mantenido un margen con el público por protección emocional y viendo cómo son los adolescentes porque me da mucha tristeza con las cosas negativas que dicen, tengan cuidado con las cosas que dicen en las redes sociales”, aconsejó.