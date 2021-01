Eiza González aparece besándose con una mujer

EUU.- Eiza González actualmente es considerada una de las actrices más talentosas del país, y sin duda ha conquistado el corazón de varias estrellas de Hollywood gracias a su belleza y carisma.

Sin embargo algo que ha dejado impactado a sus seguidores es una de sus recientes publicaciones en donde se le puede ver acompañada de una misteriosa mujer.

Hace unas horas la actriz en las historias de su Instagram compartió una fotografía en la que aparece besándose con Rosamund Pike, a quien le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños.

It's my aquarion's queen's birthday @mspike love you woman. No one i'd rather have as my on screen wife than you celebrate hard for me" escribió la actriz.