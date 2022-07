Edwin Luna dedicó emotivo video para Kimberly Flores

MONTERREY.- Kimberly Flores es una de las ‘influencers’ con más fama en las redes sociales y es que desde su participación en la primera temporada de “La Casa de los Famosos”, llegó a cautivar a millones de fanáticos.

Actualmente Kim mantiene uno de los matrimonios más estables pero también más polémicos del espectáculo, sin embargo ambos han dejado ver un poco de su vida personal a través de sus redes sociales.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Edwin publicó un video en el que se puede ver a Kimberly en distintos momentos de su vida diaria, lo que conmovió a los usuarios por tan emotivo detalle.

En la grabación aparece la modelo primero intentando tomar su desayuno, después algunas fotografías de los distintos lugares a lo que ha ido con Edwin Luna, por último una escena donde Kim aparece escuchando a su esposo detenidamente.

Teamo @kimflores” se puede leer en la publicación.

Por supuesto Kim reaccionó a tan emotivo detalle, es por eso que le hizo saber que lo echaba mucho de menos, hay que recordar que la pareja ocasionalmente suele separarse por el trabajo de Edwin quien constantemente tiene presentaciones con La Trakalosa.

En la publicación los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos para la pareja: “bendiciones a los dos”, “tan linda pareja, de verdad los amo”, “que hermosos se ven juntos”, “la pareja más bonita”, son algunos de los que se pueden leer.

Kimberly Flores dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hija

Kim compartió parte del festejo y sesión fotografíca que realizó para su hija Gianna, quien apareció vestida como todo una princesa, llegó a ser consentida por su familia.

Es por eso que la modelo decidió dedicarle hermosas palabras en una publicación: "Feliz cumpleaños #4 mi princesa hermosa , un añito más de felicidad a tu lado , todos los días me sorprendes con algo y doy tantas Gracias a Dios que me mandó a La Niña que tanto soñé y deseaba , me tienes loquita de amor por ti , y le pido a Dios vida para siempre cuidar y guiar tus pasos, sé que no soy la mejor mamá del mundo pero todos los días trato de ser el mejor ejemplo para ti” fue parte de lo que escribió Kim.