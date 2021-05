Edwin Luna, de “La Trakalosa de Monterrey”, confesó vendía ropa y verdura en el mercado, con su mamá

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocalista de “La Trakalosa de Monterryey”, Edwin Luna, reveló que en su infancia tuvo que vender ropa, verdura y juguetes, para poder salir adelante, acompañado de su mamá.

La estrella norteña, de 33 años de edad, platicó en el programa “Miembros al Aire” que fue transmitido el jueves pasado, que empezó “desde abajo”, como muchos artistas, y tuvo que aprender a trabajar desde niño para ayudarle a su mamá.

El intérprete de “Fíjate Que Sí” recordó que hace poco tiempo quiso darles una lección de vida a sus hijos, quienes afortunadamente no han sufrido pobreza y podrían creer que las cosas son fáciles de ganárselas.

Destacó que uno de sus hijos se sorprendió cuando le dijo que él tuvo que vender ropa y juguetes en el mercado y los tianguis, ya que su mamá no tenía dinero para comprarle cosas ni tenía las mismas oportunidades que él si tiene.

Uno de mis hijos me dijo que le comprara… no me acuerdo que fue, pero mi respuesta fue: ‘Mañana voy’. Y él, en su mentalidad me dice: ‘Oye, ¡para qué trabajas mucho? Si no tienes para comprarme dame una tarjeta (de crédito o débito)’. Entonces, me hirvió la sangre y le dije: ¿Sabes cómo empecé yo? Empecé vendiendo ropa en el mercado con mi mamá. Y se ríe y me dice: ‘No’mbre, eso quiere decir que no te querían’”, relató.