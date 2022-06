Edwin Luna aparece con “otra” mujer que no es Kimberly Flores

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval es una de las actrices con mayor renombre en la televisión mexicana, gracias a su talento y sentido del humor se ha convertido en una de las más queridas por parte del público.

Sin embargo a pesar de su larga trayectoria artística, la también conductora se ha visto en vuelta en distintas polémicas del espectáculo y al parecer hoy es una nueva porque apareció con un hombre que está casado.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Duval compartió una fotografía del momento en el que se encontraba interpretando uno de los personajes más importantes que ha hecho: “Nakranda”.

En la fotografía la guapa actriz aparecía a lado del cantante Edwin Luna, pero lo que llamó la atención de los usuarios es que aparecían abrazados y muy cerquita de frente a frente.

Hay que recordar que Edwin mantiene uno de los matrimonios más polémicos y queridos de la televisión, a lado de la hermosa ‘influencer’, Kimberly Flores quien al parecer no se puso celosa.

Entiendo que tal vez, las gentes y las personas podrían tacharme de roba maridos, o quizás también de cascos ligeros… pero ya se los dije y se los repito otra vez de nuevo..“No hay matrimoñio, no hay tesoro” .Manta @kimfloresgz te lo juro de a Dios que el que me andaba coquetiando fue @edwinlunat .. yo namás pasaba por ahí! Atte: La Nakranda” se puede leer en la publicación.

En la publicación Consuelo al momento de interpretar a Nkaranda dejó en claro que supuestamente Edwin le estaba “coqueteando” aunque seguramente todo esto se trata del reencuentro que tuvo Nacasia y Nakranda.

Por su parte Kim respondió en la publicación y dejó en claro que ella podía “tocarlo” lo que quisiera, que ella le daba permiso, reacción que causó mucha gracia para los usuarios.

Consuelo Duval se casó con su primer esposo por su papá

Consuelo decidió sincerarse frente a la cámara, donde reveló que su primer enlace matrimonial fue para darle gusto a su padre, pero ella sabía que en un inicio no iban a terminar bien.



"Sabía que me iba a divorciar. Menos del último, con él dije ‘Toda mi vida’, por la iglesia me casé, se lo prometí a Dios”.