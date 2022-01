Edward Norton se despide de Meat Loaf, su compañero en "El club de la pelea"

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer una triste noticia acaparó los medios de comunicación y las redes sociales luego de confirmar el fallecimiento de Meat Loaf, la estrella de rock estadounidense de 74 años, dejando una exitosa carrera musical por la que será recordado, como sus inigualabres sencillos de "Paradise bye the dashboard light" o " I’d do anything for love (but I won’t do that)", además de ser conocido por sus participaciones en grandes películas.

Una de sus importantes apariciones fue "El Club de la pelea", donde logró compartir cámara con el actor Edward Norton, quien dedicó unas tiernas palabras desde su cuenta personal de Twitter para despedirse de su compañero del film dirigido por David Fincher, la cual es considerada como película de culto.

"No conservo fotografías de películas en casa. Pero tengo esta en mi oficina enmarcada porque siempre me hace sonreír. Está grabada con ‘Amor y abrazos, Meat’. Eso lo resume bien. Era tan divertido, gentil y cálido con todos. Un alma dulce. Descansa en paz, Meat Loaf”, se lee en la publicación.

Para acompañar el emotivo mensaje, Norton agregó una fotografía en la que aparecen ambos famosos abrazándose en una escena de "El Club de la Pelea", para luego complementar su despedida con un segundo tweet, dejando en claro que su muerte le causó un gran dolor, pues su compañía en el film le otorgó grandes momentos de risa.

Para nosotros, él siempre será ‘Bob’. Aquellos fueron algunos meses increíbles de risa e irreverencia. Lo más difícil de trabajar con Meat fue sobrevivir a cualquiera de estos ridículos momentos sin carcajearse. Él acostado en la mesa haciéndose el muerto y después coreando a Zeppelin. Buenos tiempos”, concluyó el actor.

Cabe recordar que el film en el que también participó Brad Pitt, el fallecido cantante de rock interpretó a Robert Paulson, un exfisicoculturista enfermo de cáncer de testículos que acude a un grupo de apoyo, donde conoce al protagonista interpretado por Edward, aunque luego ambos se reencuentran en el "Proyecto Mayham", para asestar un golpe a las corporaciones estadounidenses.

Además de "El Club de la Pelea", Michael Lee Aday, nombre completo de Meat Loaf, contó con un personaje importante en otra aclamada película, se trata de "El show de terror de Rocky", es por ello que la celebridad estadounidense logró cautivar a millones de seguidores que lamentaron la noticia de su muerte que fue dada a través de un comunicado publicado en su página oficial de Facebook el pasado 21 de enero.

"Nuestro corazón está roto de anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche acompañado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda, y junto a sus amigos más cercanos. Su increíble carrera abarcó seis décadas en la que lo vimos vendiendo más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y al ser la estrella en alrededor de 65 películas, incluyendo 'Fight Club', 'Focus', 'Rocky Horror Picture Show' y 'Wayne's World'".