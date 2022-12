¡Eduin Caz tendrá una niña!

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz seguramente se encuentra en la mejor etapa de su vida de manera profesional y personal, debido a que en los últimos años se ha posicionado como uno de los cantantes más importantes del Regional Mexicano.

Hace un par de semanas que el vocalista de Grupo Firme reveló que se convertiría en padre por tercera vez, fruto del matrimonio que mantiene Anahy su pareja de toda la vida.

Fue por medio de su cuenta de instagram que Eduin publicó un video en el que dio a conocer las distintas dinámicas que se realizaron para revelar el sexo de su próximo bebé.

En la grabación se pudo ver que la pareja rompió un globo, partió un pastel pero no pudieron saber aún la respuesta, hasta que saliera al jardín y con fuegos artificiales el humo comenzó a salir de color rosa.

Nuestra familia está creciendo y estamos muy bendecidos por que este bebé desde ya tiene mucho amor . Y que creen llega a nuestra vida una princesa” se puede leer en la publicación.

La pareja aprovechó para revelar que estaban muy agradecidos de la próxima llegada de este bebé a quien esperan con muchas ansías, aunque la actitud, del cantante fue “criticada”.

Algunos usuarios señalaron que Eduin Caz ya no se veía “enamorado” de su esposa: “yo a él no lo veo muy contento”, “él se ve muy desinteresado con ella”, “como que no le gustó la idea, de que fuera niña”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.

Eduin Caz dedica tatuaje a su esposa

Hace un par de semanas que Eduin compartió la serie de tatuajes que se realizó en su cuerpo, dedicados a personas muy especiales en su vida, pero el que llamó la atención de todo fue el nombre de su esposa.

"El nombre de la mujer que me ha acompañado por toda la vida y esté o no esté a mi lado siempre será parte de mi vida".