Eduin Caz se encuentra preparando nueva música

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz no deja de ser titular de noticia el cantante es uno de los más polémicos del espectáculo, pero sin duda con su talento vocal ha logrado conquistar el corazón de sus seguidores.

Desde hace un par de meses que Eduin se encontraba de “vacaciones” debido a que tuvo que tomarse un descanso para realizarse dos operaciones una de ellas fue en la nariz por problema crónico de sinusitis.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el intérprete de “Ya supérame” dio a conocer una serie de fotografías donde aparece el cantante en el interior de un avión esto para confirmar que se encuentra totalmente recuperado de salud.

Además Eduin aprovechó para revelar a sus fanáticos que se dirigía al estudio de grabación para hacer nueva música y colaboraciones para quizá el nuevo disco de Grupo Firme.

Que comience el juego para @grupofirme Ya nos sentimos mejor así que nos fuimos al estudio de grabación esperen nueva música y nuevos duetos” comentó en la publicación.

Hasta el momento el cantante mexicano no ha dado más detalles al respecto pero dejó en claro que la próxima gira musical será inolvidable para todos sus seguidores que esperan con ansias.

Los fanáticos del artista hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “échele primo”, “lo mejor para ustedes”, “dele con todo compadrito”, “te faltó la lipo y alguna bichectomia”, comentaron algunos usuarios.

Eduin Caz reaparece desde el hospital

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Eduin Caz compartió una serie de imágenes y videos en el que aparece del hospital, mientras recibía un poco de anestesia.

"Ya se armo la machaca Gracias. Dios diría mi abuelo me han llegado un montón de mensajes ahorita que se me pase la anestesia me tomaré el tiempo de contestarles .Ahora si alisten las botas, sombreros , los mejores calzones que tengan o como quieran ir vestidos pero de qué tenemos gira 2023 la tenemos ya dieron luz verde los doctores” se puede leer en la publicación.