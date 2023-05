Eduin Caz revela que ya se divorció de Daisy Anahy

ESTADOS UNIDOS.- Aunque Eduin Caz juraba amor eterno por Daisy Anahy, la madre de sus hijos, reveló que se habían separado al llamarla "exesposa" en la entrega de Premios Lo Nuestro.

Luego de las especulaciones sobre el motivo de su separación, el vocalista de Grupo Firme confirmó que Anahy, quien se encuentra embarazada de su tercer hijo, se había cansado de sus infidelidades.

"Yo la cagué mucho en el pasado; pedí disculpas, pedí perdón, pero ella ya no quiso aguantar. Tiene mucho que ver la gente, por ejemplo, el último chisme que salió fue de una conversación muy pend…", dijo en entrevista con El Escorpión Dorado.

Aunque el cantante aseguró que estaba haciendo su "luchita" para volver con su esposa y de que fueron captados juntos en varios lugares, terminaron por divorciarse legalmente.

Resulta que la agrupación se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour “Hay que conectarla”, y ha sido en su reciente presentación en Birminghan, Alabama, que durante una interacción con el público el artista abrió su corazón.

Una de sus fanáticas le confesó que recién se estaba separando legalmente de su pareja: “¿A poco te acabas de divorciar, mi amor? ¿En serio? Yo también”, le respondió el originario de Culiacán.

El cantante no solo dio a conocer la primicia, sino que también le compartió un mensaje a su fanática sobre encontrar el amor, aunque poco después titubeó y le pidió que disfrutara la vida.

“Mi amor, que encuentres… no no ya no te cases, disfruta la vida”, agregó.