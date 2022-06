Eduin Caz quiere volver a tomar alcohol y esto es lo que hace

CIUDAD DE MÉXICO.-Eduin Caz sin duda es uno de los cantantes más famosos del género musical Regional Mexicano, su voz y carisma han conquistado el cariño del público.

En los últimos meses el vocalista de Grupo Firme se le ha visto muy activo en redes sociales donde ha dado a conocer que se encuentra mejorando algunos hábitos cómo hacer ejercicio, dejar el alcohol y comer mejor para poder mantenerse en forma.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Chisme no Like donde se dieron a conocer algunas capturas de pantalla de la conversación que mantiene el cantante con su doctor.

Al parecer el intérprete de “Ya Súperame” no aguantó y le pidió a sus doctores si podía volver a tomar algunos tragos de alcohol, a lo que el médico le contestó que debido a su buen comportamiento podía hacerlo.

Me da chance de tomarme una cheve, algo tranqui nomás pa quitar el estré, la neta me siento al ve3$#” y pues no sé como salí en el estudio” se puede leer en la publicación.