Eduin Caz preocupado porque su abdomen no se marca

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz en los últimos años se ha posicionado como uno de los cantantes más importantes de la música Regional Mexicana, gracias al cariño del público es uno de los favoritos.

En los últimos meses se le ha podido ver al cantante más activo en redes sociales donde dio a conocer que se enfocaría en perder peso y tener una figura más saludable, por medio del gimnasio.

Hace unas horas a través de su cuenta de Instagram el intérprete publicó un video en el que aparece mirándose al espejo con el rostro preocupado porque no ha podido marcar su abdomen.

Sin embargo quien capta este momento es su esposa Anahy, que aprovechó para hacerle saber lo guapo que es, y es que la mujer en repetidas ocasiones se ha dejado ver enamorada del cantante.

Originalmente yo estaba preocupado porque no me salen los cuadritos, pero aquí la mujer me anda sabroseando” se puede leer en la publicación.