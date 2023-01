Eduin Caz muestra en redes heridas de su operación: "No me hice la manga ni los cuadritos"

CIUDAD DE MÉXICO.- El líder de Grupo Firme ha sido intervenido en dos operaciones en lo que va del año para tratar problemas de salud como la sinusitis crónida y su hernia hiatal, padecimientos que le trajeron una gran cantidad de problemas (y críticas) durante el 2022.

Luego de que salieran especulaciones de que la operación que se había realizado era en realidad una abdominoplastia, Eduin Caz mostró las heridas que le dejó la última de sus intervenciones quirúrgucas.

Eduin ha visitado el hospital en diferentes ocasiones en lo que va del mes, dándole seguimiento a los problemas de salud que estuvo sufriendo desde el año pasado y que hasta hace poco comenzaron a pasarle factura.

Eduin Caz y sus múltiples problemas de salud

Cuando no se trataba de problemas respiratorios que se derivaban de su sinusitis crónica, efectos secundarios de las cantidades excesivas de alcohol que ingería eran los que le daban guerra y los causantes de la hernia hiatal que el cantante padece. Además de eso, también apareció un relieve en su cuello que le llegó a provocar un dolor insoportable.

Por ello, dentro de sus propósitos de Año Nuevo, el cantante de "Ya supérame" no quiso aplazar más las cirugías que tenía que atravesar, por lo que en menos de un mes fue operado dos veces, situación que lo orilló a aplazar el concierto de Grupo Firme, programado para el 10 de febrero en el Foro Sol, debido a que su recuperación se extendió más del tiempo que habían contemplado sus especialistas.

Esta situación causó la tristeza de sus fans, sin embargo, en un video el cantante de 28 años aclaró que la fecha sería reprogramada para un mes más tarde, por lo que el 10 de marzo se reuniría con todas y todos sus seguidores para corear los mejores éxitos de la agrupación tijuanense.

Tenía sorpresas

Además de lamentar los inconvenientes, Eduin prometió que el día del concierto Grupo Firme tenía preparada una sorpresa, pues contaría con la presencia de invitados, los cuales tenía la certeza que causarían la euforia de la audiencia.

Estoy tardando un poco más en mi recuperación porque me hice algo complicado y, la verdad, yo no quiero darles un mal espectáculo, quiero que se den un buen sabor de boca como siempre, que se vayan bien contestos a su casa y se vayan bien pedos, entonces espero me entiendan, espero que los 54 mil boletos que ya vendimos en el Foro Sol se queden para el 10 de marzo y no les voy a fallar", dijo.

Ahora, como suele hacerlo, el cantante ha publicado historias alusivas a su recuperación, pues hace dos días informó que ya había sido operado de la hernia hiatal que padecía desde mayo del 2022, luego de que en un concierto que ofreció en el Foro Sol se olvidara que, como le habían recomendado, debía medir su ingesta de alcohol y alimentos irritantes.

El cantante aprovechó para contar a sus fans que ya se encontraba mejor, aunque tenía que llevar a cabo una dieta muy restrictiva, por lo que estaba desayunando un caldo de pescado, sin la proteína y sin verduras, y aunque lucía entristecido, Caz expresó que estaba esforzándose para que su recuperación finalice lo antes posible.

Eduin mostró sus heridas

Pero no fue lo único que explicó, sino que aprovechó para aclarar que la operación a la que se sometió fue para tratar la hernia hiatal y no, como se está especulando, una abdominoplastia (cirugía estética que consiste en estilizar el abdomen a modo que parezca que los músculos han sido trabajados por actividad física).

He visto muchos comentarios que dicen 'el Eduin se hizo la manga gástrica', asegurando que me hice la manga y los cuadritos; me cae gorda la gente mitotera, chismosa y mentirosa, no me hice la manga ni mucho menos los cuadritos, hubiera querido… pero no", bromeó.

Y detalló: "Yo lo que me traté fue mi hernia hiatal, ya estaba muy crónica y algo que se llama esófago de Barret, eso para que lo busquen… cómo andaba de malo, pero andamos bien, andamos bien ya".

Eduin muestra sus heridas (Instagram)

De esa manera, el cantante dio paso a mostrar unas imágenes en las que se ven los orificios que dejó su más reciente operación.

Vean no'más, no hay ni un cuadrito, mi panza normal, tengo los hoyitos de la operación, pero no más, los cuadritos los vamos a hacer con el gimnasio, no hay que ser huevones, plebe", bromeó.

