¿Eduin Caz le niega fotografía a fanática?

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduin Caz en los últimos años se ha convertido en uno de los cantantes del Regional Mexicano más importantes del país, gracias a su carisma se ha ganado el cariño incondicional por parte del público.

El vocalista se ha caracterizado por ser muy cercano a sus seguidores, a quienes constantemente suele consentir y hasta tomarse algunas fotografías como parte del recuerdo.

Hace unas horas por medio de la cuenta oficial de Instagram de ‘El Gordo y la Flaca’ donde aparece Eduin hablando frente a la cámara y confesó que llegando a su hogar sus fanáticos comenzaron a acercarse y hasta tomarse ‘selfies’ a su lado.

Pero hubo una seguidora que le preguntó si podía bajarse del vehículo a lo que el intérprete de “Ya superame” le comentó que ya se encontraba cansado y quería dormir, por lo que la joven se “molestó”.

Y hasta que llegó una muchacha y me dice ¿oye te puedes bajar?, no no puedo ya me voy, me quiero dormir, ando cansado, ando de buenas y aveces no, ay que mam”#$, mija tu me preguntaste ¿puedes o no puedes?, no puedo pero uno siempre queda mal” reveló el cantante.