Eduin Caz explica por qué fue hospitalizado y desmiente rumores de sobredosis

MÉXICO.- Eduin Caz preocupó a sus fans al publicar una fotografía en la que aparece hospitalizado, pues tuvo que ser atendido este fin de semana luego de ofrecer sus últimos conciertos en el Foro Sol. Aunque al principio no ofreció detalles de su padecimiento, por medio de redes sociales publicó un video en el que aclara lo que sucedió.

El pasado 8 de mayo, Caz hizo un en vivo en el que explicó que fue la hernia hiatal que lo aquejó desde el pasado diciembre lo que una vez más lo hizo terminar en el hospital. Todo comenzó desde el viernes en la CDMX cuando azotó una tormenta con granizo en pleno concierto, lo que provocó que el vocalista de Grupo Firme se estresara porque no quería cancelar la presentación.

De igual forma, Caz explicó que, debido a las medidas de seguridad del Foro Sol, no podían usar pirotecnia y una parte del escenario, por lo que no ofrecieron el show que tenían planeado. Esto hizo enojar al cantante y al día siguiente también pasó por una serie de emociones positivas muy fuertes pues finalmente los favoreció el clima y ofrecieron un concierto espectacular.

Al final de la presentación cenó birria y regresó al hotel a reunirse con sus familiares y amigos para celebrar. Sin embargo, comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y en la espalda al grado de desmayarse, por lo que inmediatamente fue trasladado al hospital.

Debe someterse a una dieta estricta

Una vez atendido, el cantante recibió el mismo diagnóstico que lo afectó el año pasado: la acidez y reflujo a causa del exceso de alcohol e irritantes. Eduin Caz debe dejar de beber y consumir alimentos que puedan causarle irritación estomacal, según la recomendación de los especialistas de la salud.

Luego de explicar que se someterá a una dieta especial, Caz aseguró que los rumores de redes sociales son completamente falsos, pues muchos de ellos aseguraban que el actor había sufrido una sobredosis o que había sufrido un infarto por su agitado ritmo de vida.

“No mam*, no uso drogas, me gusta pistear machín pero no uso drogas”, declaró el cantante en el directo que después colgó en su perfil de Instagram.