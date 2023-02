Eduin Caz dice que hace su luchita, confirma que lo dejaron

Tijuana BC.- Pues confirma que sí lo dejaron. Eduin Caz alborotó a medio mundo con la dedicatoria a su “ex esposa” tras ganar seis de nueve nominaciones con Grupo Firme en Premios Lo Nuestro.

Como me dan risa las páginas de chismes, puras pendejadas dicen, si yo dediqué esos premios es porque yo ando haciendo mi luchita, son un logro especial pa’mi, yo se los dediqué eda… Yo le dije, siempre te voy a amar chiquita, pos si a huevo, que te puedo decir, pues me dejaron, yo ando haciendo mi lucha, a poco no te gustaría que te dedicaran algo chingón”