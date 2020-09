Eduin Caz de Grupo Firme ¿Tiene Covid?

TIJUANA, BC.- Los rumores sobre que Eduin Caz de Grupo Firme diera positivo a Covid-19 quedaron en eso, luego de que mostrará el resultado negativo la prueba.

El vocalista y líder de la agrupación tijuanense destacó en un video en su cuenta de Instagram, que si bien ha andando en compromisos de trabajo y fuera de casa, ha sido constante en las pruebas.

“Me tomó el tiempo de grabarles este video porque se está rumoreando que estoy contagiado de Covid, y el día de ayer (lunes) que íbamos a grabar un video con nuestros amigos de Reik, pues no se llevo a cabo, que porque yo estoy contagiado, no había querido decirles nada hasta que me dieran los resultados de los estudios que me hice”, dijo el intérprete.

Fue entonces en su misma cuenta que compartió el video de cuando se hace la prueba y el resultado donde indica que es negativo virus.

Fue el fin de semana que la agrupación voló de la ciudad de Tijuana a CDMX para grabar un video del dueto con Reik, proyecto que está en pausa.

Por ahora solo queda esperar a saber cuando lo harán y seguramente Caz y el resto del grupo compartirá la noticia de este nuevo dueto con el grupo de pop.

Pero aunque no se sabe cuál es el tema elegido, Firme dio un adelanto del sencillo “Con la falta que me haces”, el cual grabaron y compartieron en su Instagram en agosto pasado.

En tanto, Firme celebra el sould out para la fecha de su presentación en marzo en el Staples Center el próximo año, se dice que vendrá una segunda fecha para beneplácito de sus seguidores.