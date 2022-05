Eduin Caz afirma que ya no prestará su departamento

Ciudad de México.- El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, aseguró en sus redes sociales que ya no va a prestar su departamento en Mazatlán, ya que se lo dejan desordenado y con destrozos, así lo dio a conocer mediante un video.

Caz, dijo que es muy especial con sus cosas, las cuales le ha constado trabajo adquirir, por lo que pidió que le evitaran tener que decirles que "no" cuando se lo vuelvan a pedir prestado.

Sin decir a quién se refería, el cantante dedicó su mensaje desde el departamento que tiene en Mazatlán, donde está pasando unos días junto a su familia.

Toda la familia y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán Sinaloa saben que yo les presto mi departamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado y lamentablemente yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada y yo cuido mucho mis cosas, mucho mucho mis cosas, entonces evítenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento, ya no se los voy a prestar; evítenme esa pena", exclamó.

La opinión de los cibernautas se dividió, pues aunque algunos aplaudieron su decisión, otros lo calificaron como "faramallero".

"No le quedó, qué mal te ves haciendo esto, la ropa ajena se lava en casa, eso es presumir y no tener eggs". "Póngale un texto a esas personas o cuando te lo pidan diga que no... para qué hacer un video diciendo esas cosas ni que le prestaras el depa a los fans (solo es amigos y familiares)". "¿Y es que ya no existen los chat privados?". "Qué ridiculez más grande en serio, se pasa este muchacho".

Eduin se toma un descanso

Caz compartió una serie de fotos en las que aparece abrazando a su esposa, ambos disfrutando del paisaje azul que los tienen detrás.

Eduin también compartió momentos tras jugar un partido de futbol con los amigos y visitar una taquería.

Hace unas semanas, Eduin Caz prendió las alarmas tras darse a conocer que había sido hospitalizado de emergencia, las versiones señalaban una supuesta sobredosis.

El vocalista aclaró que se trató de una crisis que se desencadenó por tomar alcohol en exceso, pues tiene una hernia hiatal que ya se está tratando con los médicos.