Eduin Caz admitió pasar días "difíciles"

ESTADOS UNIDOS.- Eduin Caz no deja de ser titular de noticia al ser uno de los cantantes más famosos de la música Regional Mexicana, gracias a su talento y vocal que ha permanecido en el gusto de sus seguidores.

Aunque el vocalista de Grupo Firme suele ser muy activo en sus redes sociales, donde va compartiendo parte de sus conciertos y vida personal, pero en estos últimos días ha llegado a ausentarse.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram el intérprete de “Cada quién” compartió una historia en la que aprovechó para disculparse por no estar compartiendo como el suele hacerlo.

Además Eduin agregó que se encontraba pasando momentos complicados, pero aclaró que sobre la fira musical, todo estaba yendo acorde a lo planeado y aseguró que cada uno de ellos se realizarán en las fechas asignadas.

Buenos día familia una disculpa si no he estado haciendo publicaciones como siempre de tonteras haciéndolos reír pero en verdad que no la estoy pasando nada bien” escribió el cantante en la publicación.