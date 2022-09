Eduin Caz: ¿De vender ropa en tianguis a convertirse en un empresario?

MÉXICO.- La trayectoria profesional de Eduin Caz no ha sido nada fácil, pese a su gran éxito en la actualidad.

Su gran talento musical, junto a su banda Grupo Firme, se ha evidenciado exponencialmente en los últimos años.

Justo el pasado domingo, 25 de septiembre, ofrecieron un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino, donde 280 mil asistentes disfrutaron de sus éxitos musicales.

No obstante, antes de convertirse en la estrella que es hoy, el artista ha contado que inició vendiendo ropa en un tianguis para poder sobrevivir y perseguir su sueño de ser un exponente del género regional.



Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde Caz expresó que cuando un grupo local está iniciando en el mundo artístico tiene que crear expectativa por lo que él y su equipo dejaron de dar shows en antros y bares por un tiempo.



Los integrantes de la banda rentaban sonidos para sobrellevar los gastos del hogar, sin embargo, Caz quería que su imagen se mantuviera.

Yo les decía 'muchachos, espérense tantito, si aquí aguantamos todos ganamos igual' y no me hicieron caso"

Uno de sus compañeros le ofreció ropa para que el intérprete de "En tu perra vida" pudiera tener un trabajo alterno.

Caz Externó que al día siguiente, su mamá, su esposa, Daisy Anahy, y él madrugaron para ir al tianguis y explicó que eso había sido sólo cinco años antes de subirse a los grandes escenarios.



Un mes duré vendiendo ropa y le dije [a mi amigo]: 'viejo, ya se me acabó la ropa pero aquí tengo un ahorradito'. Él me dijo: 'te voy a mandar más ropa' pero yo le dije que no, porque yo no quería vender ropa, quería ser un cantante, un artista"