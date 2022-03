Eduardo Yáñez revela haber sido víctima de abuso

Ciudad de México.- El actor Eduardo Yañez manifestó su postura respecto a los actores y cantantes que han denunciado los abusos que han experimetado por parte de productores o personas de poder en el medio artístico.

Yañez reveló en Venga la Alegría que también habría sufrido situaciones similares a lo largo de su carrera.

Incontables ocasiones ¿no?, o sea, ¡claro!, pero yo no digo que en el ambiente artístico o el mundo del entretenimiento es el que está expuesto a esto, o sea, existe en hospitales, bancos, industrias, fábricas, donde las mujeres, o los jóvenes, o los hombres, son carnada para otras personas que se dedican a hostigar y abusar de los demás, no es algo exclusivo de nosotros”

Explicó el intérprete.

No se sentía seguro

Al igual que sus compañeros, no habló del tema debido a que no se sentía seguro para hacerlo. “La apertura que hay para todo tipo de temas hace que muchos compañeros y compañeras se hayan atrevido a hablar de cosas que vivieron en el pasado, de abusos que vivieron en el pasado y que en ese pasado no era tan cómodo decirlo”.

Sin señalar a alguien en particula, Yañez consideró que los abusadores deben pagar las consecuencias. “Al abusivo que se lo ching$%&, y al abusado que ojalá encuentre descanso en su mente, un sentido de que se hizo justicia”.

Por último, Yáñez aseguró que no hablará de los abusos que padeció por una razón. “Yo en mis casos, porque no me interesa andar diciéndole a la gente mis pe%$&, o sea, los resuelvo yo mismo”.