Eduardo Yáñez explota contra reportero

MÉXICO.- Eduardo Yáñez explotó contra el reportero que hace algunas semanas publicó una nota en el programa Hoy asegurando que el actor volvió a comportarse agresivo con la prensa.

Aprovechando que estuvo como invitado en el matutino de Televisa, Yáñez fue cuestionado por su comportamiento en el aeropuerto de la ciudad de México con dicho reportero, a lo que contestó:

¿Pues si se la jalan no?, pues es que, a ver, el aeropuerto es un lugar federal, no debería estar permitido estar entrando reporteros y saliendo reporteros, la gente llega de viajar y la afluencia es muy apurada, acelerada, tras problemas o no traes, vienes casando del viaje, vas a tu casa, sin embargo, nosotros siempre atendemos a la prensa cuando nos abordan, pero cuando no, se enojan, y cuando no tienes nada que decir qué hay qué decir, no hay nada qué decir, entonces el otro día salió un cuate de aquí diciendo que yo me había otra vez exaltado y había agredido y había no sé qué, lo cual es una mentira, yo le dije al cuate con toda la educación del mundo, que no tengo, que en ese momento no tenía nada que decir.