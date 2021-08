Eduardo Yáñez confesó que ama a su hijo, pero no lo quiere cerca de él

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Eduardo Yáñez confesó que ama profundamente a su hijo, pero no lo quiere a su lado, a pesar de los momentos maravillosos que vivieron juntos y hasta lo llegó a considerar como un amigo.

En una entrevista que le otorgó a Yordi Rosado, el actor dejó en claro que nadie nace sabiendo ser padres, y menos, cuando el padre no inicia la crianza de los hijos y prácticamente los conocen hasta su adolescencia, como lo fue en su caso.

Eduardo Yáñez reveló que la relación con su hijo Eduardo, actualmente no es muy buena, ya que el joven está alejado de él y así desea que se quede.

Que no haya duda alguna de que yo amo a mi hijo. Lo amo profundamente. Me dio años maravillosos. Me hizo padre, de alguna forma. Más que padre, me hizo amigo. Fuimos grandes amigos, cómplices. Me dio tantas cosas, lo amo, lo adoro; no lo quiero a mi lado”, externó.

Eduardo Yáñez se presentó con Yordi Rosado y habló sobre la relación que tiene con su hijo Eduardo, de 30 años de edad.

LA HISTORIA DE EDUARDO YÁÑEZ Y SU HIJO

En 1987, Eduardo Yáñez se casó con Norma Adriana García, con quien tuvo a su primer y único hijo al que nombraron Eduardo, igual que el actor, pero la relación no funcionó, según lo dicho por Yáñez y en 1993 se divorciaron, cuando el pequeño tenía 3 años de edad.

En esos momentos, la estrella de “Destilando Amor” se fue a vivir a Los Ángeles, California, y por varios años dejó de ver a su hijo, y no fue sino hasta en un programa de Cristina Saralegui, que se reencontró con su retoño, bastante crecidito.

El actor aseguró que fue un shock para él y una emoción muy grande, ya que no había visto a su hijo desde hacía alrededor de cuatro años, lo que lo alentó a hablar con su exesposa para que siguieran en contacto.

Cuando Eduardo Jr. tenía 15 años de edad, Norma Adriana, su mamá, cambió su residencia a España y fue cuando Eduardo se ofreció a quedarse con su hijo en Los Ángeles para que compartieran y vivieran juntos, de acuerdo a lo que relató con Yordi.

Eduardo Yáñez y su hijo Eduardo.

¿POR QUÉ EDUARDO YÁÑEZ NO QUIERE A SU HIJO A SU LADO?

El actor platicó que su inexperiencia como padre lo llevó a querer darle a su hijo lo que él nunca tuvo en su infancia y juventud, ya que contó que sufrió de muchas carencias cuando era pequeño porque su mamá no podía darle una vida de lujos; en ocasiones, ni lo más básico.

“Tú no sabes cómo ser padre y mi información era: Que no le falte nada de lo que a mí me faltó. Que nadie lo toque, que nadie lo moleste, que nadie lo haga dudar, que no tenga ni un poquito de necesidad”, dijo.

Destacó que por experiencia sabe que la necesidad es terrible, y más, cuando se alimenta una vez al día porque no hay más qué hacer, y durante mucho tiempo.

“Y de pronto llega algo y de ahí te agarras. Quise darle todo, así todo, y pues la ca… el chamaco se convirtió en un ‘junior’ y cogió un camino que ahora nos tiene separados… y así se va a quedar”, puntualizó.

Eduardo aseguró que dio lo mejor de él como padre, intentó por todos los medios tener una buena relación con su hijo, pero no se pudo y ya no cambiará su manera de pensar, aunque aceptó que le pudo haber dado mucho a su hijo en cuestiones materiales, pero poco en sabiduría.



