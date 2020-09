Eduardo Videgaray le pide matrimonio a Sofía Rivera Torres

CIUDAD DE MÉXCO.- La tarde del pasado domingo, Eduardo Videgaray sorprendió al mundo de la farándula luego de dar a conocer que le había pedido matrimonio a Sofía Rivera Torres.

Con un anillo en mano y un cuarto lleno de pétalos y flores, fue cómo el famoso llevó a cabo la petición. Fue la misma Sofía quien se encargó de publicar un video con los detalles del momento.

‘’Tú y yo siempre estamos por encima de nuestros egos, por encima de nuestros pasados, por encima de nuestros miedos. You’re my fairytale, you’re my Once Upon A Time, you’re my Happily Ever After... it’s just the beginning. Gracias por escogerme para crear nuestro proyecto más importe, la vida ... prometo tener buen humor y mala memoria- TE AMO’’, fue un poco de lo que Sofía escribió en la descripción de la publicación.

“Gracias por decir Sí. Gracias por haberme elegido y gracias por hacerme el w*y más feliz del mundo. Te prometo que no te vas a arrepentir!!”, fue lo que Eduardo le respondió.

Cabe señalar que la noticia causó diversas reacciones en redes sociales, pues recordemos que la pareja lleva poco más de un año de noviazgo. Además, acaban de pasar días desde el aniversario luctuoso de su esposa, Mónica Abin, quien falleció un 1 de septiembre de 2017 a causa de cáncer.