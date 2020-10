Eduardo Videgaray le contesta a Alfredo Adame tras insultar a su prometida, Sofía Rivera Torres

Luego de que Alfredo Adame insultara a la conductora Sofía Rivera Torres, prometida de Eduardo Videgaray, éste último la defiende del actor y le dice que se defienda, pero sin insultar.

La periodista Ana María Alvarado publicó en su programa de YouTube que Alfredo Adame se enojó con ambos presentadores del programa de sátira “¡Qué importa!”, ya que hablaron mal de él cuando dijo que Andrea Legarreta era la culpable del supuesto veto en Televisa, además de que se burlaron de su miembro viril.

Si te extraña no ver a Alfredo Adame en alguna novela o en algún comercial de calzones, o algún anuncio para plátanos de esos ‘chiquititititos’, ahora sabemos quién es la culpable. Cuéntanos ‘Feyito’ porqué no tienes chamba en Televisa”, expresó Sofía Rivera Torres.

Al igual que su prometida y compañera de trabajo, Eduardo Videgaray hicieron burla de lo que decía Adame, lo que hizo explotar al ex conductor del programa “Hoy” y arremetió en contra de la pareja en Chisme No Like.

“Muy molesto con este par de personas, con este par de mequetrefes que para mí no tienen ningún mérito ni les reconozco ninguna inteligencia, ninguna destreza, ni absolutamente nada, se me hacen un de descerebrados los dos, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray“, dijo.

El ex esposo de Mary Paz Banquells aseguró que en menos de 30 días, tanto Eduardo como Sofía lo han “atacado de manera atroz y de manera encarnizada”, ya que según él, Videgaray siempre le ha tenido envidia porque no es nadie.

“La otra tipa, peor. Yo no sé quién es… lo que sí veo es que es bastante tontita y groserita… ¿En verdad creen que esta p… y este guango son divertidos? ¿Por qué la llamé así? Porque es la manera en la que se comporta. Una mujer decente, educada, no habla con ese lenguaje”, apuntó.

Ana María Alvarado aseguró que Eduardo defendió a la mujer con la cual se acaba de comprometer y le envió un mensaje a Adame.

“Luego, le decían ok, defiéndete pero no le digas palabras que aquí no puedo repetir, porque no se vale que ofendas a una mujer”, platicó la periodista de espectáculos.



Pero… ¿Quién es Sofía Rivera Torres?

Es una periodista con especialidad en conducción de radio y televisión. Tiene 28 años de edad y nació en la ciudad de San Diego, California.

La mayoría de su carrera la ha realizado en Grupo Imagen, donde conduce el programa "¡Qué importa!", junto a Eduardo Videgaray y es colaboradora de columnas en el periódico Excélsior