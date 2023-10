Eduardo Verástegui responde a los ataques tras publicar video disparando un rifle

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui respondió a las críticas que recibió en redes después de compartir un video disparando un arma de uso exclusivo del Ejército.

Por medio de X, el actor subió un video donde se muestra con un rifle disparando a un objeto, con el siguiente mensaje. “Miren lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo”.

El video, que acumula hasta el momento más de 5.1 millones de vistas, fue tomado como una amenaza a la comunidad LGBTIQ+ y a los ambientalistas, por lo que varios usuarios de X hicieron un llamado al Instituto Nacional Electoral para que Eduardo sea retirado de la contienda por la candidatura presidencial.

Por su parte, Verástegui dio réplica a la avalancha de ataques en su contra, asegurando que su mensaje original es una forma de sarcasmo, además de recalcar que no debía tomarse en serio.

¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas progres. De violencia, ustedes los progres son los expertos. El ladrón juzga por su condición”