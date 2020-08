Eduardo Verástegui podría dejar pronto la soltería

Ciudad de México.-Eduardo Verástegui, quien tiene más de 15 años de celibato, confesó que en breve podría abandonar la soltería y darse una nueva oportunidad en el amor.

Durante su entrevista con la comunicadora Karla Martínez, el actor fue cuestionado por su situación sentimental, a lo que contestó: “Soltero sí… pero alguien está tocando la puerta por ahí…”.

Inmediatamente, Martínez no perdió la oportunidad de preguntarle por la identidad de la persona que le robó el corazón, pero el también productor decidió guardarse los detalles de su relación.

“Ahorita no prefiero decir nada porque no vaya a ser que luego no salgan las cosas… vamos a ver… No es nada seguro, es una amistad nada más, pero eso que de pronto sientes que las cosas podrían dar un paso así adelante, pero hasta que no sean las cosas, porque luego uno empieza a hablar de más y de pronto luego las cosas no se dan y se queda todo en una ilusiona nada más”, explicó.

Sin embargo, Verástegui no dudó en recalcar que se encuentra muy ilusionado y espera en breve poder dar más detalles de su vida amorosa. “Sí por ahí hay alguien que yo estoy tocando a la puerta y también están tocando la puerta… las puertas del corazón me refiero”.

En entrevistas anteriores, Eduardo aseguró que pese a llevar más de una década sin tener relaciones sexuales no se arrepiente de su decisión y que únicamente lo volverá a hacer con la mujer que se vaya a casar.

