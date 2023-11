Eduardo Verástegui es cuestionado sobre presuntos romances con Ricky Martín y Peña Nieto

Ciudad de México.- Eduardo Verástegui sigue buscando firmas para cumplir su objetivo de ser candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones de 2024.

En una videoconferencia donde hablaba con su equipo de trabajo, el artista fue cuestionado por Javier Ceriani, quien se infiltró en la junta secreta sobre su relación con Enrique Peña Nieto, su presunto noviazgo con Ricky Martin, y su vínculo con Antonio Berumen.

En las imágenes presentadas en Chisme No Like, se escucha a Ceriani decir: “para tener más votos, ¿podrías decir que fuiste pareja de Ricky Martín o estuviste con Peña Nieto?, tal vez así tienes más gays que te puedan seguir”.

Pide silencio

Acto seguido, la persona que moderaba el enlace solicitó silenciar a Ceriani, mientras que Eduardo subrayó:

No nos va a detener nadie, vamos con todo, más fuertes que nunca, más animados que nunca, hay mucha gente que nos quiere parar, nos quiere meter la pata”

Posteriormente, otra reportera de Chisme No Like hizo referencia a las creencias religiosas de Verástegui e inmediatamente preguntó: “esta relación de la que se habla mucho con el señor Berumen, que tú tuviste alguna cercanía con él, ¿por qué no te has pronunciado frente a esa situación?”

Ataques de chismes

Tras silenciar a la mujer en cuestión, y que el moderador asegurara que únicamente se trataban de ataques de los “programas de chismes”, Eduardo manifestó:

“Vamos a enfocarnos en lo positivo porque obviamente, como siempre hemos dicho, México no anda bien, y requiere de las manos de todos para rescatar y salvar a nuestro país”.

Finalmente, el artista aseguró que este tipo de señalamientos no provenían de buenas personas, aunque ya está acostumbrado a que esto le suceda constantemente.

“Difamación, mentiras, ataques, siempre va a haber, es el mismo show de siempre, los perros ladran… dejemos a un lado estos chismecitos que son personas que seguramente están involucradas en temas muy perversos y lo que no quieren es que avance el bien”, remató.