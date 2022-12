Eduardo Santamarina teme represalias tras asalto a mano armada

Ciudad de México.- A pocas horas de que trascendiera que Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva fueron víctimas de asalto armado, fue el actor quien expresó y reveló que teme represalias tras el incidente.

“Sí, efectivamente nos asaltaron ayer llegando del aeropuerto, ya fuimos a la Fiscalía, levantamos el acta, gracias a Dios nosotros bien, nada más el susto, y las cosas materiales, pero eso va y viene”, explicó el artista en un audio difundido por las redes sociales del programa Venga la Alegría.

Posteriormente, el actor expresó que aun habiendo denunciado el hecho ante las autoridades, prefiere no hablar públicamente del caso por miedo a la venganza.

No pensamos dar ningún tipo de entrevista ni nada por el tema como se llevaron la bolsa de mi mujer, ahí viene toda la dirección de nosotros, tienen muchos datos, entonces preferimos no hacer tanto alboroto de esto porque luego ya ves que esta gente pues no tiene escrúpulos”