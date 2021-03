Eduardo Santamarina se sincera y revela por qué no se casó con Susana González

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Santamarina, quien lleva un sólido matrimonio con Mayrín Villanueva desde hace 12 años, habló como pocas veces, de su ex Itatí Cantoral y de por qué no se casó con Susana González.

En entrevista con Suelta La Sopa, el protagonista de telenovelas como ‘Rubí’ aceptó que para encontrar la plenitud que tiene hoy en día cometió muchos errores en sus relaciones pasadas.

“Hay que sacar fuerza de tu pasado, no soy perfecto, por supuesto he cometido muchos errores de los que he aprendido mucho, uno va madurando”, indicó.

Una de las incógnitas que destapó fue por qué no llegó al altar con Susana González, con quien sostuvo una relación amorosa de tres años luego de su divorcio de Itatí Cantoral.

“Simplemente no se dio, yo con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de telenovela nada más, por supuesto que cuando estábamos juntos se llegó a pensar en querernos casar, pero no se dio y no pasa nada”, expresó.

Sin embargo, Eduardo Santamarina destapó que a diferencia de muchos compañeros del medio, él no es amigo de sus exparejas, pero sí tiene una relación cordial, por lo que le da gusto que tanto a Itatí Cantoral como a Susana González les esté yendo bien.

“Sí te puedo decir que a todas mis ex si me las topo, me da gusto verlas, las saludo, me saludan, les preguntó cómo está tu familia, porque fueron relaciones largas en las que uno se involucró con la familia, pero te mentiría si te dijera ‘sigo siendo amigo de mis ex’, no para nada, eso sí se cierra la cortina y se acabó”, destacó.

Eduardo Santamarina resaltó que al igual que sus exparejas, él está muy contento por la familia que formó al lado de Mayrín Villanueva.

“Justo acabamos de cumplir 12 años… Como padres nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos, porque también ha sido un trabajo de ellos y gracias a ellos estamos donde estamos y tenemos esta familia”, precisó.

Según el actor, es tan cordial su relación con Itatí que reveló cómo surgió la amistad entre su hija Julia, fruto de su matrimonio con Mayrín Villanueva, y María Itatí, pequeña del segundo matrimonio de su exesposa.

“María Itatí y Julia van en el mismo colegio, yo no las presenté ni su mamá ni sus hermanos. Estaban paraditas en la fila del transporte escolar, una se voltea y le pregunta a la otra ‘¿tú qué eres de Roberto y Eduardo?’, soy su hermana y mucho gusto”, finalizó.