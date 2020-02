Eduardo Santamarina se niega a hablar de su ex esposa Itatí Cantoral

Eduardo Santamarina mantuvo una relación con Itatí Cantoral, con quien procreó dos hijos, y asegura que mantiene una relación cordial con ella y hasta ahí.

Santamarina no quiso opinar respecto a las recientes declaraciones que Itatí dio, catalogando a la actual pareja de Eduardo como una gran esposa y una gran mujer.

De Itatí no tengo nada, absolutamente nada qua hablar… yo sé lo que tengo y no necesito que nadie me lo diga”, comentó.

El actor confesó que no tiene mucha comunicación con su ex esposa ya que afortunadamente sus hijos son mayores de edad y se comunica directamente con ellos.

Además, los reporteros aprovecharon para pedirle su opinión ante las imágenes que Cantoral publica en su instagram, las cuales generan mucha interacción al mostrarse en poca ropa.

“No las he visto, no sé, pero con todo respeto, de ella no me pregunten, lo que necesiten saber de ella pregúntenselo a ella, yo no voy a emitir ningún tipo de comentario”, agregó.