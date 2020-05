Eduardo Santamarina recuerda cuando su vida giraba en torno al alcohol y prostitución

CIUDAD DE MÉXICO.-Bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte.

El actor Eduardo Santamarina recordó aquella época en los años 90 cuando su vida giraba en torno al alcohol, hoteles y prostitución.

Uno de mis fondos fue llegar a esconderme y a refugiarme en hoteles para que mi familia no me encontrara y lo que quieres es platicar, pero no con tu familia, porque tu familia te va a cuestionar", reveló en el programa "De Primera Mano".