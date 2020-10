Eduardo Santamarina hace público su contagio de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Eduardo Santamarina se une a la lista de famosos que hacen público su contagio de Covid-19 hasta que ya se encuentran totalmente recuperados.

“A mí ya me dio. Tuve Covid hace como dos meses, más o menos. Fui asintomático, prácticamente no tuve ningún tipo de síntomas. Entonces dentro de eso me fue muy bien. Estoy muy bendecido en ese sentido. Mi sistema inmune, como me dijo el doctor, está de maravilla y cuidándolo con la alimentación, eso sí depende de nosotros, lo que tú te metas a la boca”, contó el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Al respecto de su familia, Lalo detalló: “Eduardo y Roberto tuvieron. Los que siguen en saldo blanco son Mayrín (Villanueva), Sebastián, Romina (hijos de Mayrín con Jorge Poza) y Julia (hija de Santamarina y Mayrín)”.

De esta forma el actor reveló que los hijos que procreó con Itatí Cantoral también resultaron contagiados, aunque no brindó ningún detalle la actriz, quien desde hace algunos días se dijo que contrajo la enfermedad, aunque ella no lo ha confirmado.

Santamarina también habló del fallecimiento de Itatí Zucchi, madre de Itatí Cantoral, a causa de la Covid-19, y el apoyo que le brindó a la familia de su ex esposa tras la lamentable noticia.

“Estuve en su casa con sus hermanos... fue un momento muy doloroso para todos. (Itatí Zucchi) ya está descansando. Yo soy de la idea de que ya cuando dejas este mundo estás en una mejor vida. Era una señora muy apasionada y también don Roberto (Cantoral) que en paz descanse”, remató.