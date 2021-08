Eduardo Rodríguez despotrica haters de su ex Vanessa Guzmán

Ciudad de México.- Eduardo Rodríguez salió en defensa de su exesposa Vanessa Guzmán luego de las críticas que ha recibido debido a los cambios físicos que tiene su cuerpo por las fuertes rutinas de ejercicio a las que se ha sometido.

Después de que la apariencia de Vanessa fuera comparada con el cuerpo de un hombre e incluso algunos aseguraran que se “había inyectado y tomado chochos” para poder concursar en un certamen de fisicoculturismo, es que Rodríguez no se quedó callado y manifestó su molestia contra los detractores de su ex.

La gente que critica lógicamente es gente que no tiene ni idea de lo que implica (este cambio en su estilo de vida)

Expresó el actor en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, Eduardo arremetió contra los detractores de la actriz y subrayó:

Generalmente es gente que en su vida va a estar así, primero porque no tienen la disciplina, es gente que no tiene la disciplina, y segundo porque, aunque quisieran no pueden