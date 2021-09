Eduardo Carabajal responde a Elisa Vicedo luego de que la actriz desistiera de su denuncia de abuso sexual

Eduardo Carabajal fue abordado por la prensa durante la alfombra roja de la cinta “Noche de fuego”, días después que Elisa Vicedo confirmara que desistirá de su denuncia por abuso sexual en contra del actor.

Sin querer detenerse ante los reporteros, Carabajal se negaba a responder los cuestionamientos sobre este tema argumentado que sus palabras serían sacadas de contexto. “No, y (menos) con ustedes que siempre denigran a las personas”.

Al escuchar las interrogantes sobre las denuncias por abuso sexual en su contra, el actor replicó: “Sinceramente no sé de qué me hablas […] No se vale porque denigran todo lo que uno declara y lo tergiversan… tú que tienes tanta verdad, entonces tú deberías de hacer un programa”.

Tras negarse a responder a las declaraciones de Carmen Campuzano que lo señaló como un hombre violento, Eduardo siguió manteniendo su postura e incluso negó conocer los señalamientos de violación en su contra.

El artista le envió un controversial mensaje a Elisa Vicedo

“No sé de qué me hablas… estamos hablando de algo que no tengo idea de qué me mencionan… con todo lo que se está viviendo quieren seguir alimentando cuestiones que ni al caso. No los comprendo, hay que tomar consciencia nada más”, manifestó.

Sin embargo, antes de alejarse de los periodistas, el artista no perdió la oportunidad de enviarle un controversial mensaje a Elisa Vicedo manifestando: “Los hechos hablan más que mil palabras”.