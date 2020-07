Eduardo Capetillo desmiente ser familiar de Raymundo Capetillo

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasas horas de darse a conocer que el actor Raymundo Capetillo falleció tras complicaciones en su salud derivadas de su contagio de Covid-19, ahora es Eduardo Capetillo quien ha salido a desmentir su aparente vínculo familiar.

Mostrando profundo respeto por su colega, Lalo inició su mensaje comentando: “Lamento profundamente el fallecimiento de Raymundo Capetillo y agradezco de todo corazón las muestras de cariño de las cuales hemos sido objeto tanto mis hermanos Manuel, Guillermo como un servidor”.

Posteriormente, el ex Timbiriche explicó: “quiero aclararles que el fallecido Raymundo Capetillo y nosotros no tenemos ningún lazo familiar, así que pues me sumo a las condolencias de todos ustedes para con su familia y me sumo al dolor también de la familia de Raymundo Capetillo. Descanse en paz.”

