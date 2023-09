Eduardo Capetillo aclara si controla proyectos de Biby Gaytán por celos

Ciudad de México.- Eduardo Capetillo le hizo frente a los chismes donde aseveraban que era un marido celoso que prohibía a Biby Gaytán participar en proyectos.

Anteriormente, la actriz se negó a dar entrevistas durante un evento, situación que reavivó los señalamientos contra el actor.

Con dicho escenario, Eduardo terminó con las especulaciones y en su reciente encuentro con los medios se sinceró sobre la situación.

Es normal, están bien, en realidad tienen razón porque cuando emiten un juicio, pues es su juicio, entonces no puedo hacer nada en contra de eso”

Expresó Capetillo.

Marido cuidadoso

Por su parte, Biby comentó: “Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso, y sí, sí, no te voy a decir que no, pero…”, momento en que Eduardo la interrumpió y destacó: “luego salen rumores así y no pasa nada”.

Y para poner punto final al polémico tema, la actriz y cantante de 51 años puntualizó: “las dimensiones se han confundido muchísimo”.

De esta manera, la feliz pareja busca acabar con todos los dimes y diretes que han surgido sobre su relación en el ambiente artístico, dejando ver que pese a todo los rumores siguen más que enamorados y unidos.