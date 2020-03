Edson Zúñiga dice adiós a “El Compayito”

El comediante mexicano Edson Zúñiga, quien durante 18 años le dio vida al personaje El compayito, se despide y le dice adiós, si en las negociaciones para retomarlo no se cumplen con algunas de sus peticiones.

“El Compayito” terminó de ciclo y a mí me da mucho gusto que así haya sido. No sé si lo vuelva hacer, no lo puedo decir, porque bien a bien no sé cómo están las cosas, no sé si me vuelven a hablar y si habrá un acuerdo”, dijo el actor que colaboró con dicha creación en los espacios de análisis y crítica deportiva de Televisa.

“En septiembre se acabó el contrato y no se renovó, es por eso que ahora estoy haciendo otras cosas, no creo que lo vuelva a hacer, porque para estás fechas debería estar preparando rutinas para Tokio, pero, la realidad es que no es así”, explicó.

Edson Zúñiga Foto: Internet

El comediante, quien tuvo a su cargo poner el toque de comedia en los resúmenes deportivos de la televisora de San Ángel durante las coberturas de Copas Mundiales de Futbol y Juegos Olímpicos, aseguró que ahora tiene la libertad de crear más espectáculos y que aceptaría volver a darle vida a El compayito, siempre y cuando se cumplan algunas de sus peticiones.